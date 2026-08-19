नोएडा में ई-बसों को छोड़कर ऑटो बने यात्रियों की पहली पसंद, समय और पैसे की बचत बनी वजह

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। ई-सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद आम यात्री एक से पांच किमी की छोटी दूरी के लिए महंगी टिकट होने से इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर ऑटो रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। इस दूरी का ऑटो में किराया 10 व 20 रुपये है, जबकि ई-बसों का टिकट 20 व 30 रुपये है।

छोटी दूरी पर भी न्यूनतम 20 रुपये का टिकट तय होने से यात्री ऑटो से यात्रा कर रहे रहे हैं। बता दें ई-सिटी बसों का किराया 20, 30 व 50 रुपये तय है। सेवा शुरू होने के दौरान ही लोगों ने किराया 10, 20, 30, 40, 50 रुपये रखने की मांग की थी। परिवहन निगम ने भी कम दूरी के किराये को महंगा माना, पर कमी नहीं की जा सकी।

वर्तमान में ई-बसों में टिकट की दरें 20, 30 और 50 रुपये ही हैं। लोग किराया कम करने की लगातार मांग कर रहे हैं। ई-बसों के संचालन से पहले भी यह मुद्दा उठा पर किराये की दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ।

15 मिनट में मिलतीं हैं बसें, हर मिनट ऑटो की उपलब्धता शहर के रूट पर संचालित ई-बसों में बैठने के लिए यात्रियों को 15 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। वहीं, इन्हीं रूट पर हर मिनट में ऑटो की उपलब्धता है। समय व पैसे की बचत के लिए यात्री कम किराया होने से जोखिम भरा सफर ऑटो में करते हैं।