नोएडा के कई सेक्टरों में गंदे पानी की सप्लाई, महीने में ₹6000 तक का पीने का पानी खरीदने की मजबूरी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में नल तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन पीने लायक पानी के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। अलग-अलग सेक्टरों में कहीं पीला और गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है तो कहीं कम प्रेशर और बाधित सप्लाई ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। मजबूरी में परिवार पीने का पानी बाहर से खरीद रहे हैं।

सेक्टर-82 में टीडीएस 1612, सेक्टर-47 और 19 में भी संकट इससे रोजाना करीब 100 से 200 रुपये और महीने में तीन से छह हजार रुपये तक का अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। सेक्टर-82 स्थित स्वर्णिम विहार डुप्लेक्स में पानी का टीडीएस 1612 तक पहुंचने की शिकायत है। वहीं सेक्टर-47 में कई दिनों से कम प्रेशर के साथ कुछ ब्लाकों में गंदा पानी आने की बात सामने आई है। सेक्टर-19 में भी लोग पीने के लिए पानी खरीदने को मजबूर हैं।