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एनसीआर के कार मालिक हो जाएं सावधान, मिनटों में शीशे तोड़कर सामान चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश 

By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:50 AM (IST)

नोएडा पुलिस ने मोबाइल झपटमारी और कार के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले कई शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें नाबालिग समेत कुल छह आरोपी पकड़े गए, जिनके पास से मोबाइल, बाइक और नकदी बरामद हुई।

पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल झपटमारी करने के अरोपित। सौ. पुलिस

पुलिस की गिरफ्त में मोबाइल झपटमारी करने के अरोपित। सौ. पुलिस

HighLights

  1. सेक्टर 63 पुलिस ने नाबालिग समेत तीन शातिर पकड़े।

  2. फेज वन पुलिस ने दो मोबाइल झपटमारों को दबोचा।

  3. सेक्टर 126 पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। राह चलते लोगों से मोबाइल झपटमारी और कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान चोरी करने वाले तीन शातिरों को सेक्टर 63 थाना पुलिस ने मंगलवार को गढ़ी गोल चक्कर के पास से दबोचे। इनमें एक नाबालिग शामिल है। आरोपितों के पास से 13 मोबाइल, चाकू बाइक व दो हजार रुपये बरामद किए। आरोपित चोरी माल बेचने जाने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस आरोपितों के साथियों की तलाश में जुटी है।

नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस ने गढ़ी गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक तीन संदिग्ध को पकड़ा। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि आरोपितों की पहचान बिहार छपरा के गरखा गांव के धीरज व मैनपुरी के राजपुर कलां गांव के रहने वाले शिवा के रूप में हुई, जबकि तीसरा आरोपित नाबालिग निकला।

दोनों वर्तमान में नोएडा के चोटपुर कालोनी में किराये पर रहते हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित शातिर किस्म के चोर हैं। तीनों मिलकर चोरी की बाइक से राह चलते लोगों से मोबाइल झपटमारी करते हैं।

वह कार के शीशे तोड़कर मोबाइल समेत कीमती सामान चोरी करते हैं। चोरी के मोबाइल को राह चलते लोगों को मजबूरी बताकर सस्ते दामों पर बेच देते हैं। इससे प्राप्त रकम को आपस में बांट लेते हैं। इससे अपने शौक व खर्चें पूरे करते हैं। आरोपितों पर तीन-तीन मामले दर्ज हैं।

मोबाइल झपटमारी करने वाले गैंग्सटर समेत दो शातिर दबोचे

फेज वन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सेक्टर 14-15 स्थित पुल के पास से मंगलवार को दो शातिर मोबाइल झपटमारों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दिल्ली मंगोलपुरी से चोरी की बाइक, झपटमारी के तीन मोबाइल, 900 रुपये व दो चाकू बरामद हुए। दो मोबाइल एक माह पहले फेज वन से झपटे थे।

थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि आरोपितों की पहचान नोएडा के हरौला गांव के नीरज व दिल्ली न्यू अशोक नगर के माेनू के रूप में हुई। दोनों शातिर किस्म के बदमाश हैं। दोनों पर चोरी आदि के 29 मामले दर्ज हैं।

पूछताछ में पता चला है कि वह एनसीआर से चोरी किए दो पहिया वाहन से मोबाइल झपटममारी करते हैं। राह चलते लोगों को बेचते हैं। इससे अपने शौक व खर्चें चलाते हैं। मोनू पर नोएडा, दिल्ली में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 18 व नीरज पर 11 मामले दर्ज हैं। नीरज फेज वन थाने का गैंग्सटर बदमाश है।

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