Exclusive: क्लिनिक संचालक से मांगी रिश्वत, नोएडा के डिप्टी CMO डाॅ. सचिन्द्र मिश्र सस्पेंड; मेरठ मंडल करेगा जांच

सुमित शिशोदिया, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ को अपंजीकृत क्लिनिक संचालक से फोन पर रिश्वत मांगने के मामले में शासन ने निलंबित कर दिया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई का पत्र जारी कर दिया है। निलंबित अधिकारी के मामले में अपन निदेशक मेरठ मंडल को जांच सौंपी गई है।

22 अक्टूबर को ही किया गया था निलंबित प्रमुख सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि बिसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहे प्रभारी डाॅ. सचिंद्र कुमार मिश्रा ने बिसरख स्थित पंजीकृत क्लीनिक के संचालक पवन चौधरी को फोन कर पैसे की मांग की उन्हें आरोप में तहत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली का पालन न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अपर निदेशक मेरठ मंडल के कार्यालय से अटैच किया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई 22 अक्टूबर 2026 को की गई, जिसका डिजिटल लेटर स्वास्थ्य विभाग गौतमबुद्ध नगर को मंगलवार को प्राप्त हुआ।

सीएमओ का दावा- अभी प्राप्त नहीं हुआ है निलंबन पत्र इस मामले में अपने निदेशक मेरठ मंडल डाॅ. मनोज सेन का कहना है कि गौतमबुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग में तैनात लेवल-3 के चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सचिंद्र कुमार मिश्रा को शासन से निलंबित करने के कार्रवाई हुई है।