नोएडा में मृत पशुओं के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक शवदाह केंद्र की मांग

स्वाति भाटिया, नोएडा। शहर में मृत आवारा और पालतू पशुओं के शवों के वैज्ञानिक एवं सम्मानजनक निस्तारण के लिए आधुनिक पशु शवदाह केंद्र स्थापित करने की मांग उठी है।

फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स (फोनरवा) ने इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजा है। फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव केके जैन ने कहा कि उचित व्यवस्था नहीं होने से कई बार मृत पशुओं के शव सार्वजनिक स्थानों और आवासीय क्षेत्रों में पड़े रहते हैं।