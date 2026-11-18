जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा फेज-2 थानाक्षेत्र के सेक्टर- 82 में दो दिन से लापता 21 वर्षीय हसीन का बुधवार सुबह पुस्ते के नीचे क्षत- विक्षत हालत में शव मिलने से लोगों के होश उड़ गए।

स्वजनों ने युवक की एक आंख गायब होने और सीधा हाथ टूटा होने पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सेक्टर-80 के ककराला गांव में रहने वाले मोहम्मद शादाब ने बताया कि हापुड़ के बझेड़ा कलां गांव का हसीन (21) रिश्तेदारी में उनका साला है। 12 नवंबर को हसीन नोएडा फेज-2 की एक कंपनी में नौकरी के लिए आया था।

15 नवंबर के बाद नहीं दिखा हसीन अगले दिन हसीन ने प्राइवेट कम्पनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान वह अपने मामा के कमरे में किराए पर रहता रहा था। 15 नवंबर की शाम छह बजे करीब ड्यूटी से कमरे पर लौटने के बाद हसीन कहीं बाहर चला गया था। उसके बाद देर रात तक घर नहीं लौटा।

स्वजनों को चिंता हुई तो उसे जगह जगह तलाश किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। भाई और अन्य स्वजनों ने अगले दिन फेज-दो थाना पुलिस को हसीन के गुमशुदा होने का लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।