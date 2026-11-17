जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि गौतम का शव थाने के बाथरूम के अंदर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 2023 बैच की महिला अधिकारी की अचानक मौत से पुलिस कमिश्नरेट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रश्मि गौतम की ड्यूटी के दौरान ही तबीयत बिगड़ी और वह बाथरूम गई थीं, जहां उनका शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस को उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।