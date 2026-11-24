सुमीत कुमार, नोएडा। लखनऊ में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर रक्षा यात्रा से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है।

यात्रा को सफल बनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला एवं नोएडा महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी लोगों से ज्यादा संख्या में लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया है। सोमवार को नोएडा महानगर अध्यक्ष ने बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।

लखनऊ जाने के लिए तैयार कार्यकर्ता.. महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि संविधान रक्षा यात्रा के लिए जनपद के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं। इनके लिए बस और गाड़ियों का प्रबंधन किया गया है।