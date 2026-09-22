नोएडा में अब सेक्टर-12-22 रूट पर चलेंगी सिटी बसें, आनंद विहार से परी चौक तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, नोएडा। सिटी बस के रूट में विस्तार लगातार किया जा रहा है। अब सेक्टर-12, 22 रूट पर भी सिटी बसें चलेंगी। तीन बस स्टाप भी यहां बनाए गए हैं। आनंद विहार से परी चौक तक की सीधी कनेक्टिविटी इस रूट की बसें देंगी।

यह रूट सिटी बसों के संचालन में शामिल होने से कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी। दो वक्त इन बसों को चलाया जाएगा। सुबह आठ बजे से आनंद विहार से एक बस चलेगी। वहीं सुबह आठ बजे ही परी चौक से एक बस आनंद विहार के लिए रवाना होगी।

नए रूटों को किया जाएगा शामिल ये बस सेक्टर 37 होते हुए सेक्टर-12-22 के रास्ते रूट पर जाएगी। इसी तरह शाम साढ़े पांच बजे आनंद विहार से एक बस परी चौक के लिए चलेगी। परी चौक से भी इसी वक्त आनंद विहार के लिए यात्रियाें के साथ रवाना होगी।