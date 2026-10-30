दिल्ली-नोएडा वालों बड़ी राहत, 4 महीने पहले शुरू होगा चिल्ला एलिवेटेड रोड; मयूर विहार से जुड़ेगा Expressway

कुंदन तिवारी, नोएडा। दिल्ली और नोएडा के बीच रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण करीब 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

परियोजना को तय समय दिसंबर 2027 से चार माह पहले पूरा करने की संभावना है। सड़क शुरू होने पर चिल्ला सीमा से महामाया फ्लाईओवर तक लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले करीब 10 लाख वाहन चालकों को इसका लाभ होगा।

महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि छह लेन की यह एलिवेटेड रोड दिल्ली के मयूर विहार की ओर से आने वाले वाहनों को सीधे नोएडा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इससे ग्रेटर नोएडा, आगरा और लखनऊ की ओर जाने वाले चालकों को शहर के भीतर जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। सड़क से दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात सुगम होने की उम्मीद है। परियोजना की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुल 1567 पाइल्स में से 1300 का निर्माण पूरा हो गया है। 271 पाइल कैप में से 220 और 271 पियर शाफ्ट में से 150 बन चुके हैं। परियोजना की भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 42 प्रतिशत है। अब तक करीब 200 करोड़ रुपये का काम पूरा किया जा चुका है। सेक्टर-94 और यमुना तटबंध से जुड़ेगा चिल्ला एलिवेटेड रोड को सेक्टर-94 में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से जोड़ने की योजना है। आगे यमुना तटबंध के जरिये भी संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा। इससे दिल्ली से नोएडा होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।