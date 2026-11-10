बच्चों के झगड़े में बड़ों की एंट्री, घर पहुंचकर आधा दर्जन लोगों ने की गाली-गजौज और मारपीट; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नोएडा। कोतवाली दादरी क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव में बच्चों के मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों को समझाने गए पिता के साथ आधा दर्जन युवकों ने घर के सामने आकर गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी।

पीड़ित की तहरीर पर दादरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चों के बीच हुआ झगड़ा पीड़ित मोहन सिंह पुत्र बृजपाल सिंह ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि। 8 नवंबर को दोपहर करीब 4 बजे बच्चों में झगड़ा हुआ। मोहन सिंह ने जब बच्चों को समझाने का प्रयास किया, तो आरोप है कि राजू पुत्र लीलू, हर्ष पुत्र सोनू, वंश पुत्र सोनू, रिंकू पुत्र सुभाष, कपिल पुत्र मलुआ और लवकुश के दोनों लड़के उनके घर के सामने आ गए और गाली-गलौज करने लगे।