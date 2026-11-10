Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों के झगड़े में बड़ों की एंट्री, घर पहुंचकर आधा दर्जन लोगों ने की गाली-गजौज और मारपीट; केस दर्ज

By Rajeev Vasisht Edited By: Shanu Sharma
Published: Tue, 10 Nov 2026 03:23 PM (IST)

दादरी के घोड़ी बछेड़ा गांव में बच्चों के बीच मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. बच्चों के मामूली झगड़े ने लिया बड़ा रूप।

  2. पिता को समझाने पर युवकों ने की मारपीट।

  3. दादरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, नोएडा। कोतवाली दादरी क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव में बच्चों के मामूली झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। बच्चों को समझाने गए पिता के साथ आधा दर्जन युवकों ने घर के सामने आकर गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी।

पीड़ित की तहरीर पर दादरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

बच्चों के बीच हुआ झगड़ा

पीड़ित मोहन सिंह पुत्र बृजपाल सिंह ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि। 8 नवंबर को दोपहर करीब 4 बजे बच्चों में झगड़ा हुआ। मोहन सिंह ने जब बच्चों को समझाने का प्रयास किया, तो आरोप है कि राजू पुत्र लीलू, हर्ष पुत्र सोनू, वंश पुत्र सोनू, रिंकू पुत्र सुभाष, कपिल पुत्र मलुआ और लवकुश के दोनों लड़के उनके घर के सामने आ गए और गाली-गलौज करने लगे।

लाठी-डंडों से किया हमला

मना करने पर आरोपियों ने मोहन सिंह के साथ लाठी-डंडों और लात-घूसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में सांसों का संकट, AQI 400 पार; नोएडा-गाजियाबाद और गुरुग्राम का भी बुरा हाल

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।