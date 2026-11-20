कुंदन तिवारी, नोएडा। लगातार निर्देशों के बावजूद शहर की सड़कों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। प्रमुख मार्गों पर गड्ढे हैं और कई जगह निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इस पर प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने नाराजगी जताई है।

उन्होंने उन सड़कों की रैंडम जानकारी ली, जिनका निर्माण अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। सीईओ ने कहा कि ऐसी सड़कों से जुड़े सभी टेंडरों की समीक्षा कराई जाएगी। संबंधित अधिकारियों से ली जाएगी रिपोर्ट.. समीक्षा में देखा जाएगा कि प्रत्येक सड़क का निर्माण कब तक पूरा होना था और मौजूदा स्थिति क्या है। संबंधित अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी। तय समय में काम पूरा न होने पर देरी के कारणों की जांच होगी।