सुमित शिशोदिया, नोएडा। जनगणना के दूसरे फेज में स्व-गणना की धीमी रफ्तार पर चार्ज अधिकारियों को जिलाधिकारी मेधा रूपम की फटकार लगाने का असर कुछ घंटे में ही दिखने लगा है।

जनपद के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और तहसील क्षेत्र में बृहस्पतिवार तक 1600 से ज्यादा लोगों ने स्व-गणना कर ली है। तीन दिनों में ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा 658 जबकि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 572 लोगों की स्व-गणना को रिकार्ड किया गया है।

दादरी का स्वगणना में तीसरा नंबर वहीं दादरी क्षेत्र का स्व-गणना करने में तीसरा नंबर है। यहां 133 लोगों की आनलाइन गणना हो पाई है।जिला प्रशासन ने जनगणना का दूसरा चरण शत-प्रतिशत कराने के लिए गौतमबुद्ध नगर जनपद को 12 जोन में बांटा है।

इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को अलग रखा गया है, जबकि सभी नगर निकायों के अलग हिस्से बांटे हैं। हर क्षेत्र में एक चार्ज अधिकारी तैनात किए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना कराई जा रही है।

ऑनलाइन गणना के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित जिलाधिकारी की ओर से मतदाताओं को खुद से ऑनलाइन गणना करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुधवार को डीएम मेधा रूपम ने स्व-गणना प्रक्रिया पर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जोन के भारसाधन (चार्ज) अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे।

इसमें पोर्टल की तकनीकी दिक्कत और स्व-गणना की धीमी रफ्तार पर डीएम ने चार्ज अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसका असर ये हुआ कि जनपद में 1629 लोगों की स्व-गणना सफलतापूर्ण रिकार्ड कर ली गई।



जनगणना के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक समय से पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्व-गणना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बृहस्पतिवार सुबह तक 1629 स्व-गणना करा ली गई है। इसमें निरंतर प्रगति कराने के निर्देश दिए गए हैं।--मेधा रूपम- जिलाधिकारी