नोएडा के सेक्टर-75 में भव्य छठ महोत्सव की तैयारी, 60 फीट लंबा घाट तैयार; दीपावली से पहले पूरा होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-75 स्थित सेंट्रल पार्क में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री सूर्यदेव पूजा समिति की ओर से 13 से 16 नवंबर तक श्री छठ पूजा महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा।

इसके लिए गोल्फ सिटी प्लॉट-8 और पंचशील प्रतिष्ठा सोसायटीके बीच स्थित पार्क में 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा छठ घाट बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य जोरों पर है और इसे दीपावली से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।