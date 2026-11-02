‘नया नोएडा’ के सेक्टर बसाने की तैयारी तेज, 80 गांवों में जमीन की मैपिंग शुरू; किसानों को क्या मिलेगा?

कुंदन तिवारी, नोएडा। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) के रूप में विकसित होने वाले ‘नया नोएडा’ को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। सेक्टरों की योजना बनाने के लिए गांवों की जमीन की मैपिंग शुरू कर दी गई है।

अब तक 361 किसान आपसी सहमति से जमीन देने को तैयार हो चुके हैं, जिन किसानों की सहमति नहीं बनी है, अधिकारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत करेंगे।

पहले चरण के लिए जमीन जुटाने पर जोर

जमीन अधिग्रहण के साथ ही नए शहर के सेक्टरों की योजना पर भी काम चल रहा है। मैपिंग के आधार पर चरणबद्ध विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका तैयार किया जाएगा।

अधिकारियों का जोर पहले चरण के लिए जमीन जल्द उपलब्ध कराने पर है। तय समय सीमा को देखते हुए अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

अवैध निर्माण रोकने को बनाए तीन नए सर्किल

नए नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए प्राधिकरण ने तीन नए सर्किल बनाए हैं। इन्हें सर्किल-11, 12 और 14 नाम दिया गया है।

सर्किल-11 की जिम्मेदारी महाप्रबंधक एसपी सिंह को सौंपी गई है। सर्किल-12 और 14 का काम महाप्रबंधक एके अरोड़ा संभाल रहे हैं।

किसानों को मिलेगा छह से सात प्रतिशत आबादी भूखंड

किसानों को जमीन देने के बदले मिलने वाले लाभ चरणों के अनुसार तय किए गए हैं। पहले और दूसरे चरण में जमीन देने वाले किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की व्यवस्था के तहत मुआवजे के साथ 6 प्रतिशत आबादी भूखंड मिलेगा।