जनगणना-2027 में पूछे जाएंगे 40 सवाल, 16 से 30 नवंबर के बीच खुद दर्ज कर सकेंगे डिटेल्स; बनाए जाएंगे सेल्फी प्वाइंट

जागरण संवाददाता, नोएडा। जनगणना-2027 के दूसरे चरण को शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 16 से 30 नवंबर के बीच स्व-गणना का प्रचार-प्रसार, जागरूकता अभियान के निर्देश दिए।

स्व-गणना पोर्टल 'se.census.gov.in' की जानकारी दी। जागरूकता के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश डीएम ने चार्ज अधिकारियों को आरडब्ल्यूए, सरकारी एवं प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कालेज और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से बात कर जन जागरूकता कार्यक्रम करने के लिए कहा। जनसभा, नुक्कड़ नाटक, रैलियां व प्रतियोगिता से लोगों को स्व-गणना के प्रति प्रेरित किया जाए।

14 नवंबर को बाल दिवस पर स्कूल-कॉलेजों मेें जनगणना विषय पर निबंध लेखन, संवाद, पोस्टर मेकिंग व चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि संस्थान, छात्रावास, वृद्धाश्रम व अनाथालयों को स्व-गणना से पहले चिह्नित कर जनगणना शत-प्रतिशत कराएं।

कैसे किया जाएगा स्व-गणना? गांव व शहरी क्षेत्रों में जनगणना के 40 प्रश्न समय से बता दिए जाएं। 16 नवंबर को स्व-गणना के पहले दिन एसई-आइडी दिखाते हुए फोटो खिंचाएं। वार्ड व सोसायटी के सहयोग से जनगणना सहायता बूथ पर महत्वपूर्ण जानकारी भरी जाए। समाज के सभी वर्गों की अलग सूची बनाएं।

सुपरवाइजर और प्रगणकों के पास एसई-आइडी न होने पर दोबारा जनगणना भी करनी पड़ सकती है। सीएचसी, पीएचसी और अन्य संस्थानों में प्रचार बैनर व स्टीकर लगाने, प्रमुख चौराहे, मेट्रो, बस स्टेशन, माल व सिनेमा घरों की डिजिटल स्क्रीन पर जनगणना की जानकारी दी जाए।