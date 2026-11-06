शादी में डांस और जाम छलकाने में खोए थे 151 मोबाइल, नोएडा पुलिस ने खोज निकाले; फोन मिलते ही खिले चेहरे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने मिशन सहयोग के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में सर्विलांस सेल सेंट्रल नोएडा और थानों की संयुक्त टीम ने 151 गुम और चोरी हुए कीमती स्मार्टफोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए। अपने खोए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार 6 नवंबर 2026 को सर्विलांस और सीईआईआर पोर्टल की मदद से यह कार्रवाई की गई। सेंट्रल जोन के सभी थानों में मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, जिस पर टीम ने काम करते हुए फोन ट्रेस किए।

पुलिस के मुताबिक, ज्यादातर मोबाइल फोन भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सब्जी और फल मंडियों तथा साप्ताहिक बाजारों में खरीदारी के दौरान गिरे या छूट गए। इसके अलावा, ऑटो, बस और मेट्रो में सफर करते समय या सुबह-शाम टहलने के दौरान भी लोगों के फोन गुम हुए।