'ग्रेटर नोए़डा में कार जलकर हो गई खाक..', अंदर बैठे थे दंपत्ति, फिर दमकलकर्मियों ने संभाला मोर्चा 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में अजनारा होम सोसाय टीके पास गुरुवार को चलती सीएनजी कार में अचानक आग लग गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कार में सवार दंपति को मौके पर मौजूद बिसरख पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जलकर खाक हो गई कार

समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार जलकर राख हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार उसकी चपेट में आ गई।

पुलिस ने संभाला मोर्चा संभाला

दंपति के फंसे होने की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी सक्रिय हुए और दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई।

दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जलती कार को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया, ताकि यातायात बाधित न हो और अन्य वाहन चपेट में न आएं। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि सीएनजी कार में आग लगी थी। कोई जनहानि नहीं हुई है।