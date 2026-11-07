वेतन मिलते ही देर शाम सड़कों पर घर जाने वालों की बढ़ी भीड़, नोएडा के छिजारसी में NH-9 पर भारी भीड़

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिनभर फैक्ट्रियों और कंपनियों में कार्य करने के बाद जब कामगारों के हाथ में वेतन पहुंचा तो शाम होते ही घर लौटने की होड़ लग गई। एक साथ हजारों कर्मचारियों के बाहर निकलने से शहर के प्रमुख बस स्टॉप और सड़कों पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा।

बसों के इंतजार में लोगों की लंबी कतारें लग गईं। हालत यह रही कि बस आते ही उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्कामुक्की शुरू हो गई। घर पहुंचने की कोशिश में लोग खचाखच भरी बसों में कई लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। सीट मिलना तो दूर, काफी यात्रियों को खड़े होकर सफर करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। जिन लोगों को बस नहीं मिली, उन्हें घंटों सड़क किनारे अगली बस का इंतजार करना पड़ा।

इन स्थानों पर उमड़ी भीड़ नोएडा के सेक्टर-62 स्थित मॉडल टाउन और छिजारसी कट ऐसे प्रमुख स्थान हैं, जहां शाम के समय यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। मॉडल टाउन से गाजियाबाद, हापुड़, पिलखुवा, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद और बरेली की ओर जाने वाले यात्रियों को बसें मिलती हैं।

इसके अलावा दिल्ली और नोएडा के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले लोग भी इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं छिजारसी कट से एनएच-9, गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की आवाजाही रहती है।