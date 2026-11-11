नोएडा में कम सवारी वाले रूटों पर बढ़ेंगे बस स्टॉप, ज्यादा यात्रियों वाले मार्गों पर मिलती रहेंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, नोएडा। यात्रियों की संख्या और रूट से होने वाली आय के आधार पर बसों के संचालन की व्यवस्था में बदलाव नजर आ सकता है। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम होने से बसों की कमाई प्रभावित हो रही है, वहां स्टाॅपेज बढ़ाने की योजना बनाई गई है। वहीं, अधिक सवारी वाले व्यस्त मार्गों पर बसों के अतिरिक्त त्योहार के बाद भी जारी रहेंगे।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा डिपो से 305 बसों का संचालन परिवहन निगम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ बसों की आय में भी बढ़ोतरी करना है। त्योहार के दौरान यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रूटों की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की जा रही है।