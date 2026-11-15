नोएडा में प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रहे BS-3 और BS-4 वाहन, ट्रैफिक पुलिस ने पांच दिन में काटा ₹2.47 करोड़ का चालान

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में सड़कों पर प्रतिबंधित बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की बढ़ती रफ्तार से लगातार फैल रहे प्रदूषण के कण लोगों की सांसें घोट रहे हैं। हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि यातायात पुलिस की सख्ती भी असरदार नहीं दिख रही है।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच दिनों में पुलिसकर्मियों ने हाइवे और अन्य रूटों पर 1237 प्रतिबंधित वाहनों के चालान काटकर चालकों को कड़ी चेतावनी दी। मगर जुर्माना राशि दो करोड़ 47 लाख 40 हजार होने पर भी प्रतिबंधित वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहे हैं।

वाहनों को सीज करने की चेतावनी डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास का दावा है कि चिल्ला बार्डर, डीएनडी, कासना समेत अन्य जगह प्रतिबंधित वाहन दौड़ाने पर चालकों पर नकेल कसी जा रही है। सोमवार से प्रतिबंधित वाहनों को सीज करने की चेतावनी की जाएगी।