नोएडा में प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रहे BS-3 और BS-4 वाहन, ट्रैफिक पुलिस ने पांच दिन में काटा ₹2.47 करोड़ का चालान
नोएडा में प्रतिबंधित बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने पांच ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा में प्रतिबंधित बीएस-3, बीएस-4 वाहनों की रफ्तार जारी।
पांच दिनों में 1237 वाहनों पर ₹2.47 करोड़ जुर्माना।
सोमवार से प्रतिबंधित वाहन सीज करने की चेतावनी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में सड़कों पर प्रतिबंधित बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों की बढ़ती रफ्तार से लगातार फैल रहे प्रदूषण के कण लोगों की सांसें घोट रहे हैं। हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि यातायात पुलिस की सख्ती भी असरदार नहीं दिख रही है।
आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच दिनों में पुलिसकर्मियों ने हाइवे और अन्य रूटों पर 1237 प्रतिबंधित वाहनों के चालान काटकर चालकों को कड़ी चेतावनी दी। मगर जुर्माना राशि दो करोड़ 47 लाख 40 हजार होने पर भी प्रतिबंधित वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहे हैं।
वाहनों को सीज करने की चेतावनी
डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास का दावा है कि चिल्ला बार्डर, डीएनडी, कासना समेत अन्य जगह प्रतिबंधित वाहन दौड़ाने पर चालकों पर नकेल कसी जा रही है। सोमवार से प्रतिबंधित वाहनों को सीज करने की चेतावनी की जाएगी।
धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई
|तिथि
|वाहन संख्या
|जुर्माना राशि
|15 नवंबर
|319
|63.80 लाख रुपये
|14 नवंबर
|346
|69.20 लाख रुपये
|13 नवंबर
|230
|46.00 लाख रुपये
|12 नवंबर
|229
|45.80 लाख रुपये
|11 नवंबर
|113
|22.60 लाख रुपये
इन वाहनों पर है प्रतिबंध
- बीएस-3 पेट्रोल वाले वाहन- कार, स्कूटी-स्कूटर, बाइक, जीप और अन्य वाहन ( जो अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2017 के बीच निर्मित या पंजीकृत किए गए वाहन)।
- बीएस-4 डीजल के वाहन- कार, (जो डीडीआइएस डीजल इंजन के साथ आती थीं यानी अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के बीच निर्मित वाहन) ट्रक, बस, छोटे मालवाहक वाहन (व्यवसायिक वाहन जो 2017 से पहले और 2020 के बीच बनाए गए थे)।
जनपद में पंजीकृत प्रतिबंध वाहन
- बीएस-3 पेट्रोल - करीब 51 हजार (कार, दोपहिया वाहन व छोटे कर्मशियल वाहन)
- बीएस-4 डीजल - करीब एक लाख (कार, मालवाहक वाहन, ट्रक, बस व कर्मशियल वाहन)
इन वाहनों पर है राहत
बीएस-4 पेट्रोल वाले वाहनों के अलावा बीएस-6, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन दिल्ली व गौतमबुद्ध नगर की सीमा में चल सकते हैं। इनके अलावा एंबुलेंस, दमकल गाड़ी और अन्य इमरजेंसी वाहनों पर राहत दी गई है।
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