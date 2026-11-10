नोएडा में BS-3 और बीएस-4 वाहनों की एंट्री पर बैन, नियम उल्लंघन पर होगा 20 हजार का चालान; GRAP के तहत बढ़ी सख्ती

जागरण संवाददाता, नोएडा। बढ़ते प्रदूषण में ग्रेप-तीन की पाबंदियां लागू होने पर यातायात पुलिस ने आज से जनपद में बीएस-3 और 4 की श्रेणी वाले करीब डेढ़ लाख वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया है।

नोएडा में एक लाख बीएस-4 और 51 हजार बीएस-3 श्रेणी के वाहन पंजीकृत हैं। यातायात पुलिस ने नियमों का पालन कराने के लिए जेवर टोल, जीरो प्वाइंट और अन्य बार्डर क्षेत्रों में पांच टीमों को 24 घंटे तैनात किया है।

पकड़े जाने पर कटेगा 20 हजार का जुर्माना प्रतिबंधित वाहन चलाते हुए पकड़े जाने 20 हजार रुपये चालान कटेगा। डीसीपी यातायात ने चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। परिवहन विभाग के अनुसार जिले में लगभग एक लाख बीएस-4 और 51 हजार से अधिक बीएस-3 श्रेणी के वाहन पंजीकृत हैं।

वाहनों को पकड़ने के लिए चार टीमें तैनात नियमों विरूद्ध जिले में घुसने की कोशिश करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रवर्तन दल की चार टीमें डीएनडी फ्लाइवे, चिल्ला बार्डर, कालिंदी कुंज, न्यू अशोक नगर और कोंडली बार्डर जैसे व्यस्त मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाकर तैनात की हैं।

केवल मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को मिलेगी एंट्री केवल मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को आगे जाने की अनुमति मिल रही है। गौतमबुद्ध नगर में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और फरीदाबाद व पलवल की तरफ से बड़ी संख्या में मालवाहक और प्राइवेट गाड़ियां नोएडा की सीमा में दाखिल होती हैं।

ऐसे में बाहर से आकर दिल्ली की ओर जाने वाले गैर-मानक वाहनों को भी जिले के प्रवेश बिंदुओं पर ही रोकने की तैयारी की गई है। एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि प्रवर्तन टीमें निगरानी कर रहीं हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी।

यातायात पुलिस की वाहन चालकों से अपील डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि बीएस-3 और 4 श्रेणी के वाहनों को जनपद की सीमा में चलाने पर प्रतिबंध कर दिया है। पांच टीमों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया है।