जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के प्रमुख बस टर्मिनल बोटेनिकल गार्डन को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है। इसे देखते हुए नोएडा प्राधिकरण टर्मिनल परिसर में चार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा।

बाहरी दीवारों पर फसाड लाइट लगेंगी और यात्रियों की जानकारी के लिए एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की जाएंगी। इन कार्यों पर करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लंबी दूरी के लिए चलती हैं बसें सेक्टर-38 ए स्थित यह टर्मिनल शहर के सार्वजनिक परिवहन का अहम केंद्र है। यहां से नोएडा के विभिन्न सेक्टरों के अलावा दिल्ली और लंबी दूरी के लिए भी बसें चलती हैं। चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और चार्जिंग की व्यवस्था परिसर में ही हो सकेगी।