नोएडा में भाजपा किसान मोर्चा की नई टीम ने विधायक पंकज सिंह से की मुलाकात, संगठन मजबूती पर दिया जोर

सुमीत कुमार, नोएडा। सेक्टर-26 में मंगलवार को नोएडा विधायक पंकज सिंह से भाजपा किसान मोर्चा नोएडा महानगर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुक्तानंद शर्मा ने अपनी नवगठित जिला टीम का परिचय कराया।

टीम ने भाजपा जिलाध्यक्ष महेश चौहान से भी शिष्टाचार भेंट की। बैठक में चुनाव की तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

पीएम की योजनाओं का प्रचार करने को कहा गया

जिला महामंत्री ओमवीर अवाना ने पदाधिकारियों और सदस्यों से पार्टी की नीतियों पर काम करने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं का गांव और शहर में घर-घर प्रचार करने को कहा।