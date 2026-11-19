कुंदन तिवारी, नोएडा। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर पात्र किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई व्यवस्था तैयार की है।

अब गांव की बाहरी सीमा में आने वाले भूखंडों का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इस नीति को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया था और इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

इससे जिस गांव के किसान को भूखंड मिलना है, उसे उसी गांव के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। किसानों को दूसरे स्थानों पर भूखंड देने की मजबूरी भी कम होगी। 2200 किसानों को दिए जाने हैं भूखंड करीब 2200 किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड दिए जाने हैं। इनमें से अब तक लगभग 1500 किसानों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी किसानों को भूखंड देने की प्रक्रिया जारी है।

इसमें जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसी वजह से प्राधिकरण अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रहा है। 150 किसानों के लिए जमीन चिह्नित पहले चरण में 150 किसानों की सूची तैयार की गई है। इनके लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जाएगी। इसके बाद भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने जमीन चिह्नित करने का काम तेज कर दिया है।