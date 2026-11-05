नोएडा में प्रदूषण हुआ बेलगाम, ग्रेप नियमों की अनदेखी से हवा खराब, लोगों का जीना बेहाल

जागरण संवाददाता, नोएडा। बढ़ता प्रदूषण अब बेलगाम हो रहा है। नोएडा का एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 330 अंक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। क्षेत्रवार की स्थिति में सेक्टर-62 क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर 427 अंक गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ।

यह लगातार बढ़ रहा है। ग्रेप-2 के तहत लगी पाबंदियों का पालन शहर में नहीं हाे रहा है। सड़कों पर बगैर पानी के छिड़काव के झाडू लगाई जा रही है। झाडू से उड़ती धूल हवा में घुलकर प्रदूषण फैला रही है। सड़कों किनोर खोदाई कर मिट्टी डाली गई है। यह स्थिति शहर में कई जगह देखी गई है।

तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर बता दें नवंबर की शुरूआत में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को नोएडा का एक्यूआइ 330 अंक दर्ज होने से एनसीआर का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं, सेक्टर-62 की हवा गंभीर बनी हुई है। यहां चार से ज्यादा सड़कों के किनारे मिट्टी जमा है। कई सड़कों का निर्माण और रिसफेर्सिंग का कार्य चल रहा है।

यहां प्रदूषण नियंत्रण की खास उपाय नजर नहीं आ रहे हैं। शहर में 50 किमी से अधिक लंबी सड़कों के किनारे धूल जमा है। मैकेनिकल स्वीपिंग के नाम पर शहर में खानापूरी हो रही है। प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। संबंधित और जिम्मेदार विभाग अपने कार्य और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।