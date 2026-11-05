दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पार कर रहा था... अचानक थम गया ट्रैफिक, युवक ने पहल कर सांप को हटाया

जागरण संवाददाता, बागपत। काठा गांव के पास सांप दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पार कर रहा था। इससे ट्रैफिक थम गया। एक युवक ने डंडे की मदद से उसे हाईवे से हटाया। इसके बाद ही वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

बुधवार दोपहर हाईवे पर रेंगता हुआ सांप दिखाई दिया। इससे ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य वाहन रुक गए, देखते ही देखते वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सांप हाईवे पार नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान एक युवक ने साहस का परिचय देते हुए डंडे से सांप को हाईवे से हटाया। इसके बाद सांप खेतों में चला गया। करीब पांच मिनट हाईवे पर वाहन थमे रहे। सांप के जाने के बाद ही वाहनों का आवागमन चालू हुआ। इसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली।