नोएडा एयरपोर्ट के पास 8000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग हब, सेक्टर-8 व 8डी में शुरू होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक के औद्योगिक सेक्टरों के आंतरिक विकास के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सेक्टरों के आंतरिक आधारभूत ढांचे विकास का खाका तैयार कराने के लिए प्राधिकरण ने डिजाइन, डेवलपमेंट एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी से आवेदन मांगे हैं। दोनों औद्योगिक सेक्टर में यीडा भूखंड आवंटित कर चुका है। यमुना प्राधिकरण सेक्टर आठ व सेक्टर आठ डी में हुए भूखंड आवंटन की जानकारी दें।

8,000 करोड़ का निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिहाज से सेक्टर आठ व आठ डी अहम हैं। नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण प्राधिकरण ने इस सेक्टरों में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भूखंड आवंटित किए हैं।

प्राधिकरण ने अब इन सेक्टरों के आंतरिक विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसीईओ शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त की जाएगी। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसमें सड़क, सीवर, पेयजल, बिजली आदि सुविधाएं विकसित होनी हैं।