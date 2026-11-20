मुनीश कुमार शर्मा, नोएडा। सेक्टर 129 स्थित मैक्स टॉवर्स में बार की फ्रैंचाइजी दिलाने के नाम पर 48 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है।

पीड़ित ने चार लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। चारों के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में बुधवार को मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

खुद को बताया था कंपनी का प्रबंधक

नोएडा सेक्टर 121 स्थित क्लियो काउंटी सोसायटी में रहने वाले शैलेंद्र कुमार वैश 30 नवंबर 2025 तक एक्साइड इंडस्ट्रीज कंपनी कार्यायल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। जनवरी 2023 में इंस्टाग्राम पर एफटीवी नाम की कंपनी की फ्रैंचाइजी का विज्ञापन देखा था।

उसमें दिए नंबर के माध्यम से दुष्यंत सिंह नामक व्यक्ति से जानकारी की। उसने खुद को नेशनल सेल्स हेड बताया। उनकी मुलाकात काशिफ खान से कराई। उसने खुद को कंपनी का प्रबंध निदेशक बताया। मुंबई बुलाकर दिखाया था प्रमाणपत्र इसी बीच शैलेंद्र का परिचय फाइनेंस कंट्रोलर नवीन आहूजा, निदेशक आशिक अब्बास जिवानी और रुकमणी सिंह से हुआ। आरोप है कि सभी ने दावा किया कि कोलकाता, लखनऊ और अहमदाबाद में उनके आउटलेट हैं। आरोपितों ने मुंबई बुलाकर कार्यालय और प्रमाण पत्र दिखाए।