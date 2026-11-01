अब देर रात तक दौड़गी एक्वा लाइन मेट्रो, पीक आवर्स में हर 6 मिनट पर मिलेगी ट्रेन; जानें NMRC का नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों को रात 11 बजकर 25 मिनट तक ट्रेन मिलेगी। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) ने बढ़ती राइडरशिप को लेकर यह बदलाव किया है।

इसके साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक व्यस्त घंटों के दौरान ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हर छह मिनट कर दी गई है।

देर शाम लौटने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

पुरानी व्यवस्था और यात्रियों की समस्या पहले लागू व्यवस्था के अनुसार, एक्वा लाइन पर सुबह छह बजे से सेवाएं शुरू होती थीं और अंतिम ट्रेन रात 10 बजे ही रवाना हो जाती थी। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर से देर शाम लौटने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी।

दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो से सेक्टर-52 पहुंचने वाले यात्री अक्सर सेक्टर-51 एक्वा लाइन की अंतिम मेट्रो छूट जाने के कारण परेशान होते थे और उन्हें महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। रात 10 बजे के बाद चार अतिरिक्त ट्रेनें नया टाइम टेबल और अतिरिक्त फेरे नई समय-सारणी के तहत रात 10 बजे के बाद यात्रियों के लिए चार अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब रात 10 बजे के बाद क्रमशः 10:20, 10:40, 11:00 और अंतिम मेट्रो 11:25 बजे रवाना होगी।