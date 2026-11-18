जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआइआर) के रूप में विकसित होने जा रहे ‘नया नोएडा’ की योजना अब जमीन पर उतरने लगी है।

किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए संवाद और सहमति बनाने के साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने नए शहर के लिए प्रशासनिक कार्यालय तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

चोला के पास बनने वाले इस कार्यालय में किसानों के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हाल बनाया जाएगा, जहां अधिकारी जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और दूसरी समस्याओं पर सीधे बातचीत करेंगे।

चोला के पास खरीदी जाएगी करीब 2600 एकड़ जमीन

नया नोएडा के कार्यालय के लिए नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से करीब 2600 एकड़ जमीन खरीदेगा।

इसमें कुछ जमीन नया नोएडा की अधिसूचित सीमा से बाहर भी है। जमीन की खरीद, कीमत और अन्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए जल्द ही यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।

कार्यालय का ब्लू प्रिंट प्राधिकरण के सर्किल स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें सीईओ, एसीईओ और ओएसडी के कार्यालयों के साथ संबंधित सर्किल कार्यालय और लेखपालों के बैठने की व्यवस्था होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी प्रशासनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर कार्यालय में किसानों के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हाल बनाया जाएगा। यहां प्राधिकरण के अधिकारी किसानों के साथ बैठक कर जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और अन्य समस्याओं पर सीधे चर्चा कर सकेंगे। इससे किसानों को अपनी बात रखने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्राधिकरण की योजना है कि नया नोएडा से जुड़े सभी जरूरी काम इसी कार्यालय से संचालित किए जाएं। इससे जमीन अधिग्रहण, विकास कार्यों और किसानों से जुड़े मामलों के निस्तारण में सहूलियत होगी। कार्यालय का तैयार ब्लू प्रिंट मंजूरी के लिए प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के सामने रखा जाएगा। इसे अगले 15 दिनों में अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। 80 गांवों की जमीन पर बसेगा नया नोएडा नया नोएडा का मास्टर प्लान 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया गया है। बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर के 80 गांवों की जमीन पर विकसित होने वाले इस शहर में करीब छह लाख की आबादी बसाने का लक्ष्य है।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के लिए किसानों के बीच चौपाल लगाई जा रही हैं। इन चौपालों के जरिये किसानों को परियोजना की जानकारी देने और जमीन अधिग्रहण के लिए उनकी सहमति लेने की कोशिश की जा रही है।