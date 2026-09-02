यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा NH-44, क्या हैं मथुरा हेरिटेज सिटी के 4 मुख्य कंपोनेंट्स और जमीन का मुआवजा प्लान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मथुरा जिले में हेरिटेज सिटी की मुआवजा दर जल्द तय हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मथुरा में होने वाली ब्रज विकास परिषद की बोर्ड बैठक में हेरिटेज सिटी परियोजना की प्रगति का खाका भी पेश किया जाएगा।

हेरिटेज सिटी को एनएचएआई की प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर विकसित किया जाएगा। इसलिए सड़क और हेरिटेज सिटी के लिए जमीन का मुआवजा दर एक समान होने की उम्मीद है। छह हजार करोड़ से अधिक लागत वाली हेरिटेज सिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल है। यमुना प्राधिकरण फेज दो में शामिल इस परियोजना को धरातल पर उतरने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा है। एनएच 44 से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी 15.3 किमी सड़क परियोजना की निविदा को पीपीपी निविदा मूल्यांकन समिति की स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे धरातल पर उतरने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। मथुरा जिला प्रशासन जमीन की मुआवजा दर जल्द तय कर सकता है।

दरअसल हेरिटेज सिटी परियोजना को एनएचएआई की प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर विकसित करने की योजना है। 15.3 किमी लंबी यह सड़क एनएच 44 से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी। इसी सड़क से यीडा एक सड़क यमुना नदी तक बनाएगा।

इसके लिए साढ़े चार हजार हेक्टेयर जमीन क्रय की जाएगी। यह सड़क दूसरी ओर यमुना नदी पर प्रस्तावित सस्पेंशन ब्रिज से जुड़ेगी। सड़क की चौड़ाई तीस मीटर होगी। इसके नजदीक ही 17.5 हे. में पार्किंग विकसित होगी। एनएचएआई की सड़क के करीब आधी लंबाई में दोनों ओर 753 एकड़ में हेरिटेज सिटी विकसित होगी। हेरिटेज सिटी व उसके हिस्से में आने वाली सड़क के लिए जमीन क्रय यीडा करेगा। शेष जमीन एनएचएआई क्रय करेगा। परियोजना आपस में जुड़ी होने के कारण दोनों की मुआवजा दर समान होने की संभावना है। ब्रज विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यीडा अधिकारी हेरिटेज सिटी परियोजना की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसी बीच जमीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है।