जेवर-खुर्जा मार्ग पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनेगा स्थायी चढ़ने-उतरने का इंतजाम, विधायक ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जेवर-खुर्जा मार्ग पर यमुना एक्सप्रेसवे के समीप चढ़ने उतरने की स्थाई व्यवस्था का जेवर विधायक ने आश्वासन दिया है। क्षेत्र के लोग इसकी काफी समय से मांग करते आ रहे हैं।

विधायक धीरेंद्र सिंह का कहना है कि इस बारे में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी सुरक्षा के अधिकारी से वार्ता की गई है।

यात्रियों की सुविधा पर जोर

इसमें तय हुआ है कि सुरक्षा मानकों का परीक्षण कर इस समस्या का व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान निकाला जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हो सके।

उल्लेखनीय है कि जेवर-खुर्जा मार्ग पर यमुना एक्सप्रेसवे पुल के समीप प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न स्थानों के लिए वाहनों में चढ़ते और उतरते हैं। मौजूदा समय में स्थायी व्यवस्था उपलब्ध न होने से विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों एवं विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।