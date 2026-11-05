ग्रेटर नोएडा में PNG कनेक्शन वाली सोसायटियों में नहीं मिलेंगे LPG सिलिंडर, नोटिस के बाद हड़कंप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में पीएनजी कनेक्शन वाली सोसायटियों में गैस सिलिंडर की सप्लाई नहीं होने के जिला पूर्ति विभाग के नोटिस ने सोसायटी में रहने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है।

एक तरफ जहां निवासियों ने सुरक्षा के लिहाज से इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ सोसायटियों में रहने वाले बिना कनेक्शन वाले निवासी संग किरायेदारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

लोगों का कहना है कि त्योहारों के बीच में इस तरह का नोटिस जारी कर विभाग ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। सोसायटी के लोगों का कहना है कि पीएनजी कनेक्शन लेना आसान नहीं है।

आवेदन से लेकर कनेक्शन मिलने तक तीन से चार महीने का समय लग जाता है। सोसायटियों में बड़ी संख्या में किरायेदार रहते हैं, जिन्हें जल्दी पीएनजी कनेक्शन नहीं मिल पाता।

ऐसे लोग पूरी तरह गैस सिलिंडर पर निर्भर हैं। अब अचानक रोक लगने से उनके सामने खाना बनाने तक का संकट खड़ा हो जाएगा।

त्योहारों में सिलिंडर की जरूरत, रोक पर आपत्ति

निवासियों का कहना है कि दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान घरों में मेहमान आते हैं और ज्यादा खाना बनता है। ऐसे में सिलिंडर ही एकमात्र सहारा था।

विभाग को त्योहारों के बाद तक आदेश में थोड़ी ढिलाई बरतनी चाहिए थी। त्योहार खत्म होने के बाद लोग धीरे-धीरे पीएनजी कनेक्शन ले लेते। वहीं, फैसले का समर्थन करने वाले निवासियों का तर्क है कि पीएनजी वाली सोसायटियों में सिलिंडर रखना खतरनाक है।