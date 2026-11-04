अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ने पंडित केएस शर्मा को बनाया उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, सौंपा नियुक्ति पत्र

सुमीत कुमार, नोएडा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा (पंजी) के पदाधिकारियों ने सेक्टर-99 एचआइजी फ्लैट सोसायटी के निवासी पंडित केएस शर्मा को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

मंगलवार दोपहर सभा के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक और अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें पटका पहनाकर नियुक्ति पत्र सौंपा।

संगठन के पदाधिकारियों ने सेक्टर-52 में राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक के घर पर एक आम बैठक की। इसमें राष्ट्रीय प्रभारी केसी गौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कौशिक राष्ट्रीय महामंत्री एके शर्मा और प्रदेश महामंत्री पंडित कमलकांत शर्मा समेत अन्य ने समाज की उन्नति एवं युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने को रणनीति बनाई।