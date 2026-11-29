मनोज कुमार शर्मा, नोएडा। एयरपोर्ट संचालन के बाद जेवर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ती बिजली की मांग और सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है।

गर्मियों में बिजली संकट से निपटने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंकापुर और छातंगा खुर्द में दो नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं पर 19 करोड़ 22 लाख 41 हजार रुपये खर्च होंगे।

जून तक दोनों बिजलीघरों का होगा निर्माण

दोनों बिजलीघर का निर्माण कार्य 30 जून 2027 तक पूरा कर सुचारू करने का लक्ष्य रखा गया है। नए बिजलीघरों के शुरू होने से बिजली आपूर्ति का ढांचा मजबूत होने के साथ ही बिजली का भार बंटेगा और लो-वोल्टेज व बार-बार ट्रिपिंग की समस्या कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

गर्मी शुरू होते ही बिजली आपूर्ति पर बढ़ेगा दबाव दरअसल, गर्मी का मौसम शुरू होते ही जेवर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ जाता है। लो-वोल्टेज, ओवरलोडिंग और बार-बार ट्रिपिंग के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। बंकापुर बिजलीघर के आसपास दयौरार, धनसिया, दस्तमपुर, मिलक, मुढरह और थोरा गांवों के साथ विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए बंकापुर में 2×10 एमवीए क्षमता का नया उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 11 करोड़ 29 लाख 63 हजार रुपये खर्च होंगे। आसपास के गांवों को भी मिलेगा लाभ इससे आसपास के गांवों और औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। जेवर कस्बे के विद्युत उपकेंद्र पर बढ़ते लोड को कम करने के लिए छातंगा खुर्द में 2×5 एमवीए क्षमता का बिजलीघर स्थापित किया जाएगा।

इस पर 7 करोड़ 92 लाख 81 हजार रुपये खर्च होंगे। इससे जेवर देहात और खादर क्षेत्र के गांवों को जोड़कर विद्युत भार का बेहतर वितरण करने की योजना है। इसका सीधा लाभ कस्बे और आसपास के ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा।