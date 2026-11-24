जागरण संवाददाता, नोएडा। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की 29 नवंबर को जेवर के फलैदा कट पर होने वाली महापंचायत की तैयारियों को लेकर नोएडा महानगर कार्यालय में बैठक हुई।

इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि महानगर से बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता महापंचायत में पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद करेंगे।

बताया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के किसानों की आबादी, 10 प्रतिशत भूखंड, यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लाट तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले 17 माह से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है।