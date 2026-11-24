जागरण, संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड स्पेशिया सोसायटी के टावर नंबर 34 के 1902 फ़्लैट में दीक्षिता अपने माता-पिता संग रहती थी। वह 11वीं कक्षा की छात्रा थी।

पुलिस के पूछताछ में सामने आया है कि उसके पिता अभिनव दुबे ने किसी बात को लेकर डांट दिया। इस बात से दीक्षिता नाराज थी। उसने गुस्से में मंगलवार तड़के तीन बजे 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरकर मौत ही गई।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। न ही कोई शिकायत मिली है। जांच की जा रही है। इन हेल्पलाइन नंबर की लें मदद आप अकेले नहीं हैं: मुश्किल वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। अगर मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो अपनों से बात करें या नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें: