जेवर में किसान इस्माइल की हत्या का खुलासा, बहेलिया गैंग के चार बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जेवर। खेत से धान लूटने पहुंचे बहेलिया गैंग के बदमाशों ने किसान के जागने और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी थी। आठ नवंबर को नहर किनारे खेत में मिले किसान इस्माइल के शव के मामले का रबूपुरा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

रविवार को पुरानी मिर्जापुर रोड पर पुलिस से मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। जांच में जुटी पुलिस... पुलिस के मुताबिक, बदमाश धान लूटने के इरादे से खेत में पहुंचे थे। किसान इस्माइल पुत्र शेर मोहम्मद उर्फ शेरा निवासी गांव मेंहदीपुर के जागने और विरोध करने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी।