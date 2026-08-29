नोएडा एयरपोर्ट के आसमान में बार-बार चक्कर लगा रहा इंडिगो का Airbus A320, 2 दिन में भरीं घंटों उड़ानें; जानिए वजह

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाई क्षेत्र में पिछले दो दिनों से इंडिगो के एयरबस ए320 विमान ने लगातार कई घंटों तक उड़ान भरीं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. (यापल) की तरफ बताया गया कि विमान की ये उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के समन्वय में संचालित की जा रही हैं।

ये उड़ाने एयरलाइन के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इससे पहले 19,20 और 21 अगस्त को इसी तरह की उड़ाने एयरपोर्ट से देखने को मिली थीं। इंडिगो का विमान पहले तीन दिन प्रशिक्षण उड़ाने भरने के बाद 28 और 29 अगस्त को फिर से नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद जेवर, टप्पल, जहांगीरपुर, पिसावा, चंडौस और खैर क्षेत्र के ऊपर होते हुए रनवे के ऊपर से बार-बार चक्कर लगाता दिखाई दिया।