नोएडा एयरपोर्ट पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा बनेगा पहचान, यात्रियों का आसमान में लहराते विशाल ध्वज से होगा स्वागत

मनोज कुमार शर्मा, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों का स्वागत अब आसमान में लहराता विशाल तिरंगा करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने दाईं ओर करीब 100 फीट ऊंचा स्मारकीय ध्वजस्तंभ स्थापित किया जाएगा।

इसके लिए निर्माण एजेंसी ने भव्य प्लेटफार्म के साथ मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। फाउंडेशन पूरा होने के बाद ध्वजस्तंभ स्थापित कर उस पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दाईं ओर ऊंचाई पर लहराता विशाल तिरंगा एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश क्षेत्र से ही यात्रियों और आगंतुकों को साफ दिखाई देगा। आधुनिक टर्मिनल की भव्यता के बीच राष्ट्रीय ध्वज एयरपोर्ट को और अधिक सुंदरता के साथ नई पहचान देगा।

यात्रियों के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही तिरंगे का दृश्य राष्ट्रीय गौरव का भाव भी पैदा करेगा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, ध्वज करीब 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होगा। हवा का दबाव रहता है अधिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न एयरपोर्ट पर 30.5 मीटर यानी करीब 100 फीट ऊंचे स्मारकीय ध्वज स्तंभों के लिए इसी आकार के राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया है। एयरपोर्ट पर खुले क्षेत्र में ध्वज स्तंभ पर हवा का दबाव अधिक रहता है।