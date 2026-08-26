नोएडा एयरपोर्ट पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा बनेगा पहचान, यात्रियों का आसमान में लहराते विशाल ध्वज से होगा स्वागत
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत अब 100 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा करेगा, जिसका निर्माण टर्मिनल बिल्डिंग के सामने शुरू हो गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज एयरपोर्ट की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ यात्रियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव भी पैदा करेगा।
HighLights
नोएडा एयरपोर्ट पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगेगा।
टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दाईं ओर स्थापित होगा।
यात्रियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाएगा।
मनोज कुमार शर्मा, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों का स्वागत अब आसमान में लहराता विशाल तिरंगा करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने दाईं ओर करीब 100 फीट ऊंचा स्मारकीय ध्वजस्तंभ स्थापित किया जाएगा।
इसके लिए निर्माण एजेंसी ने भव्य प्लेटफार्म के साथ मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। फाउंडेशन पूरा होने के बाद ध्वजस्तंभ स्थापित कर उस पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दाईं ओर ऊंचाई पर लहराता विशाल तिरंगा एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश क्षेत्र से ही यात्रियों और आगंतुकों को साफ दिखाई देगा। आधुनिक टर्मिनल की भव्यता के बीच राष्ट्रीय ध्वज एयरपोर्ट को और अधिक सुंदरता के साथ नई पहचान देगा।
यात्रियों के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही तिरंगे का दृश्य राष्ट्रीय गौरव का भाव भी पैदा करेगा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, ध्वज करीब 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होगा।
हवा का दबाव रहता है अधिक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न एयरपोर्ट पर 30.5 मीटर यानी करीब 100 फीट ऊंचे स्मारकीय ध्वज स्तंभों के लिए इसी आकार के राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया है। एयरपोर्ट पर खुले क्षेत्र में ध्वज स्तंभ पर हवा का दबाव अधिक रहता है।
इसे देखते हुए नोएडा एयरपोर्ट पर भी स्मारकीय ध्वजस्तंभ के निर्माण में मजबूत स्टील संरचना और सुरक्षित फाउंडेशन को तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30.5 मीटर ऊंचे प्रकाशयुक्त ध्वज स्तंभ के लिए एस 355 ग्रेड स्टील, जंग से बचाव के लिए गैल्वनाइजिंग और भारतीय मानकों के अनुरूप हवा के दबाव के आधार पर डिजाइन किया जा रहा है।