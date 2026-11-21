जागरण संवाददाता, नोएडा। वीडियो गेम खेलने के शौकीनों के लिए नोएडा में खास सुविधा शुरू होने जा रही है। सेक्टर-128 में अब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो-6 (GTA-6) को प्ले स्टेशन-5 पर खेलने का मौका मिलेगा।

यहां गेमर्स दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर गेम का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए नाइट गेमिंग पास, एडवांस बुकिंग और विशेष गेमिंग सेशन की व्यवस्था की जा रही है।

दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर गेमिंग

अब वीडियो गेम खेलने के लिए घर के कमरे तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा के सेक्टर-128 में गेमिंग प्रेमी दोस्तों के साथ एक ही जगह पर बड़े पर्दे पर GTA-6 खेल सकेंगे।

इसके लिए प्ले स्टेशन-5 की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गेमर्स अपनी सुविधा के अनुसार पहले से समय बुक कर सकेंगे। रात में गेम खेलने के शौकीनों के लिए विशेष नाइट गेमिंग पास भी शुरू किए जा रहे हैं।