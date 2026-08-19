मॉडल सोलर विलेज बनेगा ग्रेटर नोएडा का दुजान, सौर ऊर्जा से पूरी होगी बिजली जरूरत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दुजाना गांव को जिले में मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। गांवों की बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें कार्ययोजना एवं विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। गांव में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी गई। कृषि गतिविधियों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रस्ताव जिलाधिकारी ने परियोजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

परियोजना अधिकारी यूपीनेडा लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि मॉडल सोलर विलेज के तहत घरेलू एवं सार्वजनिक भवनों में सोलर रूफटाप सिस्टम तथा गांव की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के साथ ग्रामीण आजीविका एवं कृषि आधारित गतिविधियों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रस्ताव है।