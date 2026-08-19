मॉडल सोलर विलेज बनेगा ग्रेटर नोएडा का दुजान, सौर ऊर्जा से पूरी होगी बिजली जरूरत
ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम व स्ट्रीट लाइटें लगेंगी।
HighLights
दुजाना गांव मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित होगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कार्य।
सौर ऊर्जा से बिजली, कृषि व आजीविका की पूर्ति।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दुजाना गांव को जिले में मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। गांवों की बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें कार्ययोजना एवं विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। गांव में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी गई।
कृषि गतिविधियों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रस्ताव
जिलाधिकारी ने परियोजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
परियोजना अधिकारी यूपीनेडा लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि मॉडल सोलर विलेज के तहत घरेलू एवं सार्वजनिक भवनों में सोलर रूफटाप सिस्टम तथा गांव की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के साथ ग्रामीण आजीविका एवं कृषि आधारित गतिविधियों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रस्ताव है।
इसके तहत सोलर मिल्क चिलर, सोलर आटा चक्की और सोलर कोल्ड प्रेस यूनिट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़े अन्य सौर ऊर्जा आधारित उपकरण भी स्थापित किए जाएंगे।
गांव में बिजली की बचत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी, स्थानीय रोजगार एवं आय के अवसरों में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दुजाना अन्य गांवों के लिए भी मॉडल बनेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- नोएडा से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान, चिल्ला एलिवेटेड रोड की लंबाई बढ़ेगी; महामाया के पास बनेगा नया पुल
यह भी पढ़ें- नोएडा में ई-बसों को छोड़कर ऑटो बने यात्रियों की पहली पसंद, समय और पैसे की बचत बनी वजह