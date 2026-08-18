नोएडा से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान, चिल्ला एलिवेटेड रोड की लंबाई बढ़ेगी; महामाया के पास बनेगा नया पुल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक बनने वाली एलिवेटेड रोड की डीपीआर का अध्ययन करने के बाद इसे संशोधन के लिए आईआईटी रुड़की को भेज दिया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक फाइनल डीपीआर नोएडा प्राधिकरण को मिल जाएगी।

इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रारंभिक योजना में एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब दो किमी तय की गई थी, लेकिन फाइनल डीपीआर में इसे बढ़ाकर 2.5 किमी किया गया है। परियोजना की खास बात यह होगी कि एलिवेटेड रोड के साथ एक पुल भी बनाया जाएगा। इससे लोग यमुना तटबंध की ओर सीधे जा सकेंगे।

नए रेट पर तैयार होगी डीपीआर पिछले डेढ़ महीने से आईआईटी रुड़की में इस एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जा रही थी। हाल ही में आईआईटी ने प्रारंभिक डीपीआर नोएडा प्राधिकरण को सौंपी थी। प्राधिकरण ने इसका अध्ययन करने के बाद इसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया है।

आईआईटी को नए लागू किए गए पीडब्ल्यूडी के रेट के आधार पर फाइनल डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण ने पिछले महीने पीडब्ल्यूडी के नए टेंडर रेट लागू किए हैं। इसके चलते आगामी सभी परियोजनाओं के टेंडर नए रेट के आधार पर किए जाएंगे।