ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 6.25 करोड़ से सुधरेंगी सुविधाएं, सेक्टर-3 में बनेगी चारदीवारी; खुले नाले होंगे कवर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टरों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए करीब 6.25 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा।

प्राधिकरण के अनुसार सबसे पहले सेक्टर-3 की चारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। लंबे समय से चारदीवारी न होने से सुरक्षा को लेकर निवासियों को परेशानी हो रही थी और बाहरी लोगों का आवागमन बना रहता था। साथ ही सेक्टर की आंतरिक सड़कों की हालत खराब है, जगह-जगह गड्ढे हैं।

प्राधिकरण इन सड़कों की रिसरफेसिंग कराएगा। इन दोनों कार्यों पर करीब पौने तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोगों की ओर से इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके अलावा खुले नालों को ढकने का काम भी किया जाएगा।

खुले नाले दे रहे हादसे को दावत सेक्टर-1 और नालेज पार्क-5 के बीच 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे नाला खुला पड़ा है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इसी तरह ईकोटेक-6 में भी खुले नाले के कारण लोगों को दिक्कत होती है। प्राधिकरण दोनों स्थानों पर नालों को कवर करेगा।