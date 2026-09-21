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योगी सरकार का पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर, 18.41 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:19 PM (IST)

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 18.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

योगी सरकार का पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर मजूबत करने पर जोर।

योगी सरकार का पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर मजूबत करने पर जोर।

HighLights

  1. पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु 18.41 करोड़ स्वीकृत।

  2. विभिन्न जिलों में अनावासीय भवनों और सुविधाओं का होगा विकास।

  3. मार्च 2027 तक धनराशि का उपयोग कर कार्य होंगे पूरे।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न जिलों में पुलिस के अनावासीय भवनों के निर्माण और जरूरी सुविधाओं के विकास के लिए 18.41 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत यह पूरी धनराशि संबंधित निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। योगी सरकार ने कुल 18 करोड़ 41 लाख 3 हजार रुपये की स्वीकृति दी हैं।

मथुरा में पुलिस लाइन से लेकर चौकी तक काम

मथुरा की पुलिस लाइन परिसर में पानी की निकासी के लिए नाला और 50 मीटर बाउंड्रीवाल समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए 2.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वहीं मथुरा के थाना बलदेव के अंतर्गत पुलिस चौकी बरौली के अनावासीय भवनों के निर्माण पर 1.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मथुरा के दोनों कार्यों की कार्यदायी संस्था आवास एवं विकास परिषद व सीएंडडीएस जल निगम निर्धारित की गई है।

बागपत, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में नए भवन

बागपत के थाना छपरौली परिसर में 32 क्षमता वाले हॉस्टल/बैरक और एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 1.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी रानीगंज कार्यालय के निर्माण के लिए 89.59 लाख रुपये की मंजूरी मिली है।

सुल्तानपुर के थाना कादीपुर और कोतवाली नगर में 48-48 क्षमता के हॉस्टल/बैरक व एक-एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए क्रमशः 2.89 करोड़ और 2.84 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन दोनों कार्यों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम है।

मुरादाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ को भी बजट

मुरादाबाद के थाना कोतवाली नगर में 48 क्षमता वाले हॉस्टल/बैरक और एक विवेचना कक्ष के लिए 2.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। फतेहपुर की 12वीं वाहिनी पीएसी में 200 जवानों के लिए बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण पर 2.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

गाजियाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के लिए 1.04 करोड़ रुपये और अलीगढ़ पुलिस लाइन में जीपी स्टोर के सामान के लिए दो हॉल बनाने के लिए 57.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इन कार्यों की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड रहेगी। यह सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरे किए करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक करना होगा।