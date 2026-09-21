मुख्यमंत्री धामी ने कहा मजबूत एम-पैक्स से होगा उत्तराखंड का ग्रामीण विकास

संसू, पंतनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण होगा। सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रभावी माध्यम बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और मातृशक्ति को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहकार भारती उत्तराखंड की ओर से आयोजित श्री लक्ष्मणराव ईनामदार द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मणराव ईनामदार को नमन करते हुए कहा कि सहकारिता को सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पलायन रोकने, पर्वतीय कृषि को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि पैक्स सहकारिता व्यवस्था की आधारशिला हैं। बदलती जरूरतों के अनुरूप इन्हें एम-पैक्स के रूप में अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा रहा है। एम-पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं, युवाओं को रोजगार के अवसर और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पैक्स सहकारिता व्यवस्था की आधारशिला हैं। बदलती जरूरतों के अनुरूप इन्हें एम-पैक्स के रूप में अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा रहा है। एम-पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं, युवाओं को रोजगार के अवसर और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। धामी ने कहा कि एम-पैक्स को प्रभावी बनाने के लिए कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व जरूरी है। इसी उद्देश्य से नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण केवल जानकारी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, कार्यदृष्टि और नई सोच विकसित करने का माध्यम भी है

उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता को केवल समितियों तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम बना रही है। सहकारिता का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।