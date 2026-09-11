पंतनगर विश्वविद्यालय की बड़ी सफलता: आईवीएफ तकनीक से साहीवाल गाय ने दिया बद्री बछिया को जन्म, नस्ल संरक्षण में मिलेगी मदद

जागरण संवाददाता, पंतनगर। बद्री गाय के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा महाविद्यालय और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआइ) करनाल की संयुक्त टीम ने ओवम पिक-अप (ओपीयू)-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) तकनीक से तैयार बद्री भ्रूण को साहीवाल गाय में प्रत्यारोपित कर बद्री नस्ल की बछिया का जन्म कराने में सफलता पाई है।

साहीवाल गाय ने शुक्रवार को सुबह तीन बजकर 10 मिनट पर उत्कृष्ट गुणों वाली बद्री बछिया को जन्म दिया। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, हल्दी के वित्तपोषण से चल रही इस परियोजना पर वैज्ञानिक पिछले तीन वर्षों से काम कर रहे हैं।

प्रक्रिया के तहत पंतनगर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक डेयरी फार्म की उत्कृष्ट बद्री गायों से ओपीयू तकनीक के माध्यम से अंडाणु लिए गए। इन्हें प्रयोगशाला में परिपक्व करने के बाद उत्तराखंड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त उत्कृष्ट बद्री गाय के वीर्य से आइवीएफ कराया गया।