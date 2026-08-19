ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव पर फोकस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।

प्राधिकरण ने सेक्टर चाई-5, ओमिक्रान-एक ए, केपी-2, केपी-3, ओमिक्रान-3, चाई-3, ज्यू-एक, स्वर्ण नगरी और ईकोटेक-एक समेत 9 सेक्टरों में पार्कों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और सड़कों के किनारे हरियाली के विकास व रख रखाव के लिए करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं।

दो साल तक एजेंसी की होगी जिम्मेदारी सेक्टर चाई-5 की 6 लेन सड़क के सेंट्रल वर्ज और हरित पट्टी के विकास व एक साल तक के रख रखाव पर 70.21 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं ओमिक्रान-एक ए, ज्यू-3, साइट-5 और ओमीक्रान-एक ए बैक साइड के सेंट्रल वर्ज में पौधारोपण और दो साल तक रख रखाव के लिए 1.09 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे।

सेक्टर केपी-2 के पार्कों व ग्रीन बेल्ट में पेड़-पौधों, झाड़ियों और लान के रख रखाव के साथ सिविल के मरम्मत कार्य पर 1.24 करोड़ रुपये, जबकि पंचवटी पार्क, कलाधाम और प्रोमोनाइड पार्क में दो साल तक के रख रखाव पर 1.24 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से अन्य सेक्टरों में हरियाली विकसित की जाएगी।