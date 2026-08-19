ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव पर फोकस
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। यह राशि पार्कों, ग्रीन बेल्ट और सड़कों के किनारे हरियाली के विकास व दो साल तक रखरखाव पर खर्च की जाएगी।
HighLights
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 12 करोड़ से अधिक खर्च करेगा।
शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने का अभियान।
पार्कों, ग्रीन बेल्ट का दो साल तक रखरखाव।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
प्राधिकरण ने सेक्टर चाई-5, ओमिक्रान-एक ए, केपी-2, केपी-3, ओमिक्रान-3, चाई-3, ज्यू-एक, स्वर्ण नगरी और ईकोटेक-एक समेत 9 सेक्टरों में पार्कों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल वर्ज और सड़कों के किनारे हरियाली के विकास व रख रखाव के लिए करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं।
दो साल तक एजेंसी की होगी जिम्मेदारी
सेक्टर चाई-5 की 6 लेन सड़क के सेंट्रल वर्ज और हरित पट्टी के विकास व एक साल तक के रख रखाव पर 70.21 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं ओमिक्रान-एक ए, ज्यू-3, साइट-5 और ओमीक्रान-एक ए बैक साइड के सेंट्रल वर्ज में पौधारोपण और दो साल तक रख रखाव के लिए 1.09 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे।
सेक्टर केपी-2 के पार्कों व ग्रीन बेल्ट में पेड़-पौधों, झाड़ियों और लान के रख रखाव के साथ सिविल के मरम्मत कार्य पर 1.24 करोड़ रुपये, जबकि पंचवटी पार्क, कलाधाम और प्रोमोनाइड पार्क में दो साल तक के रख रखाव पर 1.24 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से अन्य सेक्टरों में हरियाली विकसित की जाएगी।
केपी-3 में पार्क, ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल वर्ज के रख रखाव व तार फेंसिंग मरम्मत के लिए 1.27 करोड़, 130 मीटर चौड़ी सड़क ओमीक्रान-3 के साथ पार्क, ग्रीन बेल्ट का दो वर्षीय अनुरक्षण पर 1.31 करोड़, सेक्टर चाई-3 की 60 मीटर सड़क पर हरियाली रखरखाव 1.38 करोड़, सेक्टर ज्यू-एक में पेड़-पौधे व लान का दो साल तक अनुरक्षण पर 1.39 करोड़, स्वर्ण नगरी में पार्क-हरित पट्टी के रख रखाव पर 1.63 करोड़ व एसके रोड से ईकोटेक-एक तक विभिन्न रोटरी व रोड पर पौधारोपण व दो साल तक रख रखाव पर 1.62 लाख रुपये खर्च होंगे।
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि शहर को हरा-भरा बनाए रखने के लिए ग्रीन बेल्ट और पार्कों के सुदृढ़ीकरण कराए जा रहे हैं। जल्द ही एजेंसी का चयन कर काम शुरू कराने का प्रयास है।
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