ग्रेटर नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब! 48 एकड़ में शुरू होगा यूनिट का निर्माण, ₹3706 करोड़ का होगा निवेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सेक्टर 28 में प्राधिकरण ने इकाई निर्माण के लिए 48 एकड़ जमीन इंडिया चिप प्रा लि को आवंटित की है। कंपनी को मेडिकल डिवाइस पार्क में अस्थाई कार्यालय के लिए जगह भी दी गई है।

बाद में यह कार्यालय निर्माण साइट पर स्थानांतरित हो जाएगा। इंडिया चिप कंपनी इस इकाई में 3,706 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इंडिया चिप प्रा. लि. की आधारशिला रखी थी। कंपनी ने इकाई निर्माण के लिए विभिन्न विभागों की अनापत्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी ने यीडा से अस्थाई कार्यालय के लिए स्थान की मांग की थी।

यीडा क्षेत्र में मिलेंगे रोजगार के अवसर यीडा ने सेक्टर 28 में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में कंपनी को जगह उपलब्ध कराई है। यीडा अधिकारियों का कहना है कि बाद में इस कार्यालय को साइट पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।